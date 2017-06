Laatste gaysauna van Den Haag houdt het al ruim 40 jaar vol

DEN HAAG - Gaysauna Fides aan de Veenkade in Den Haag is de laatste homosauna in de regio. Concurrent Blue River aan de Valkenboslaan sloot in april de deuren. 'De gayscene verdwijnt', zegt George Bartolo, de eigenaar van Fides, 'Niet alleen in Den Haag, maar ook in Amsterdam en Rotterdam.'

Samen met zijn partner koopt George Bartolo in 1988 de sauna aan de Veenkade. Hij is dan 31. 'Voorheen zat gaysauna Fides aan het Noordeinde, naast het paleis. De toenmalige eigenaar kocht dit pand, verhuisde, maar liet de naam hetzelfde. We bestaan al ruim 40 jaar.'



Bartolo is nu 60. 'Ik heb de mannen die hier komen ouder zien worden. Er komen amper meer jongeren. Die zoeken tegenwoordig hun vertier via internet.' Volgens Bartolo is dat ook de reden dat de gayscene verdwijnt: 'De jongere generatie is anders. Ze houden privefeestjes en daten via internet. Daar hebben ze geen homosauna of -kroeg meer voor nodig.'



Homokroegen gesloten



Hij noemt allerlei homosauna's en -kroegen die in de loop der jaren gesloten zijn: 'In Rotterdam zit nog maar een mannensauna, in Amsterdam ook nog maar eentje. De Haagse homobars zijn op een hand te tellen. De Vink, de Landman, 't Achterom en dat is het.'



De sauna-eigenaar wijt dat ook aan de strenge eisen van de gemeente. 'Wij vallen onder de regels voor sekswerkers, terwijl we geen prostituees hebben. Ieder jaar moet ik weer opnieuw aantonen dat ik aan alle eisen voldoe. Dat maakt het steeds weer spannend.'



Blue River



Sauna Blue River aan de Valkenboslaan is overigens niet gesloten vanwege strenge regels of gebrek aan klandizie. Op de site van de sauna is te lezen dat de eigenaar wilde stoppen vanwege zijn leeftijd en zocht naar een overnamepartner, maar die niet heeft gevonden. Mede vanwege het feit dat de bank geen lening wilde geven aan een bedrijf dat zich bezighoudt met de seksindustrie.



