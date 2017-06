Bijnamen voor Sportcampus Zuiderpark stromen binnen: dit zijn ze tot nu toe

DEN HAAG - Hagenaars zijn goed in bijnamen verzinnen. Dat blijkt wel weer. Aan onze oproep om een bijnaam te verzinnen voor het bijna geopende Sportcampus Zuiderpark wordt massaal gehoor gegeven.

In het verleden ontstonden al veel bijnamen voor gebouwen in de stad. Bijvoorbeeld Het IJspaleis voor het stadhuis, De Haagse Tieten voor het iconische duogebouw in het centrum en Het Strijkijzer voor de Haagse Toren bij Station Hollands Spoor.Maar welke bijnaam krijgt Sportcampus Zuiderpark? Blijf vooral je ideeën sturen via Facebook Twitter of mail naar online@omroepwest.nlDeze ideeën kwamen al binnen:Het OoievaarsnestDe ZweetkeetHet KlapstukDe KringspierDe SpiegelPlaneetDe Lelijke UfoDe BunkerLa CucarachaDe HoepelWentelteefDe Hoed van BeatrixCockringDe OlievlekDe PoederdoosDe Haagsche ringDikke PannekoekDe Vliegende SchotelKameleonSaturnusDe HeksenketelDe Gouden HoepelDekselGlobal of FireDe RingSandwichHaagse ColosseumHet MoederschipDe OmloopDe ReigahKoperen KetelRing of The HagueDe RoestbakHaagse BlufDe NachtzwaluwDe Kaupahe KockringHofstad CampusDe DonutHet Zuider RingcomplexDe SplinterDe Hoed (van Beatrix)Het CondoomKoekblikDe MosselDe Bodemloze PutDe MedailleDe RingDe BadkuipDe Glimmende RingDe DiscusDe TrouwringKoekenpanDe StuiverCentenbakRifgevingerLord of the RingTom Dumoulin CampusDe SportpuistDe HamburgerDe HapjespanKoperen ploertHet MoederschipBig MacDe KleurringDe GlimwormDe ReigahDe NachtzwaluwDe WaveDuh gáhwe WalvisDe ZweehtbandDe Goude RingGlansrijkDe RandDe LoopbaanWeerkaatsingDe LichtrandGlitterboxSportplaneetSportUfoKoperbocht