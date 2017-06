Gemeentemuseum toont volledige collectie Mondriaan

Victory Boogie Woogie

DEN HAAG - Kunststroming De Stijl bestaat 100 jaar. En dat wordt gevierd. Hoogtepunt van die viering is de tentoonstelling De Ontdekking van Mondriaan, die vanaf zaterdag is te zien in het Haagse Gemeentemuseum.





De bezoeker krijgt op deze manier een goede indruk hoe Mondriaan zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Beetje bij beetje leren we de modernste kunstenaar van de twintigste eeuw beter kennen.



Het Gemeentemuseum heeft de grootste collectie Mondriaans van de wereld. Die bestaat uit maar liefst driehonderd werken, die voor het eerst allemaal te bewonderen zijn. Ook zijn er brieven, foto's en persoonlijke objecten, zoals bijvoorbeeld zijn verzameling grammofoonplaten, te zien.