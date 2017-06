Lia mag op de koffie bij Van der Tak 'om over het leven te praten'

NAALDWIJK - 'Ik had het eigenlijk wel verwacht. Zo is 'ie gewoon', zegt een blije Lia Hofman. Na een oproep op TV West mag ze op de valreep koffie drinken met de Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak.

Van der Tak liet woensdag weten dat hij opstapt als burgemeester van het Westland. Hij wordt voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.Voor de Naaldwijkse Hofman (64) kwam zijn aangekondigde vertrek als een verrassing. Ze heeft al heel lang de wens om een keer een kop koffie met Van der Tak te drinken. 'Ik wil met hem over het leven praten. Dat wil ik al heel lang, maar nu hij weg gaat, moet het snel gebeuren.'De burgemeester ging op haar verzoek in en maakt binnenkort een afspraak met haar. 'Ik ben heel blij om met hem om tafel te gaan', zegt Hofman.Wat ze aan hem gaat vragen, weet ze nog niet. 'Dat komt vanzelf. We gaan het gewoon beleven.'