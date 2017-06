Kiki Bertens doorstaat tweede ronde dubbelspel Roland Garros

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens heeft vrijdag met haar Zweedse partner Johanna Larsson de derde ronde bereikt van het dubbelspel op Roland Garros. Het duo won in twee sets van Pauline Parmentier en Yanina Wickmayer: 6-2 7-5.

Bertens en Larsson leverden in de eerste set geen enkele keer hun opslag in. Ze wonnen twee keer een servicebeurt van de Frans-Belgische combinatie. In de tweede set kwamen Bertens en Larsson terug van een achterstand van 4-2.Het duo haalde vorig jaar de kwartfinale op het grandslamtoernooi in Parijs.