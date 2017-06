Groep de Mos: Winkelcentrum Leyweg in Den Haag redden met studentenwoningen

DEN HAAG - Studentenwoningen zijn de reddingsboei voor winkelcentrum Leyweg in Den Haag. Dat denkt Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. De partij heeft het plan om het middenblok van het slecht lopende winkelcentrum te veranderen in woningen om meer levendigheid te krijgen en de leegstand op te lossen. Een aantal ondernemers verwacht veel van het voorstel, maar sommige winkeliers zijn sceptisch.

Het gaat slecht met het winkelcentrum. Er is veel leegstand en bezoekers blijven weg. Grote ketens zoals warenhuis V&D en kledingwinkel MS mode zijn failliet of vertrokken en ook kleinere ondernemers hebben hun spullen gepakt.'De leegstand in het winkelcentrum is ongeveer 10 tot 12 procent', zegt Robbie van der Veen, eigenaar van café/restaurant Partners in het winkelcentrum. Het is natuurlijk zonde dat zoveel ruimte ongebruikt staat. Daardoor blijven steeds meer bezoekers weg.'Richard de Mos van Groep de Mos ziet een oplossing in het omtoveren van het middenblok in het winkelcentrum tot studenten- of starterswoningen. 'De winkels die nu in het middendeel zitten kunnen dan met financiële steun verhuizen naar de zijkanten van het winkelcentrum', zegt De Mos. 'Studenten zorgen voor reuring in het winkelcentrum en ze geven geld uit. Dat is goed voor het winkelcentrum.'Van der Veen ziet wel wat in het plan. 'Door onder andere de crisis en het toenemende gebruik van internet hebben veel winkelcentra zoals de Leyweg het moeilijk gekregen. Ik denk dat je daarom anders naar winkelgebieden moet kijken en het aanbod moet verkleinen. Dat doe je door studentenwoningen te bouwen in leegstaande winkels.'De eigenaar van decoratiewinkel Mevrouw Verkade is minder optimistisch. 'Ik betwijfel of dat werkt', zegt hij. 'Een van de problemen van dit winkelcentrum is de wijk waar het in staat. Meer dan 70 procent van de bewoners hier heeft een uitkering en dus weinig te besteden. Studenten hebben het ook niet breed, dus ik denk niet dat we daar wat mee opschieten.'Iedereen is het er wel over eens dat er wat moet gebeuren met het winkelcentrum. 'Het is vijf voor twaalf', zegt Robbie van der Veen. 'Als de politiek niet in actie komt, dan zie ik het somber in.'Ook De Mos vindt dat het stadsbestuur tot nu toe te weinig heeft gedaan. 'In het coalitieakkoord staat dat er wat gedaan moet worden aan de Leyweg. We zijn blij dat het college op ons aandringen gratis parkeren gaat invoeren maar het bestuur moet nu doorpakken. Als we blijven wegkijken zal het winkelcentrum verder verpauperen.'Groep de Mos heeft raadsvragen gesteld waarin ze het college voorleggen om het plan over te nemen.