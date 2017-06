Wijkagent Schilderswijk maakt videoserie: 'We zijn er niet alleen om boetes uit te delen'

Foto: screenshot video Politie

DEN HAAG - 'Een andere kijk op een Haagse wereldwijk'. Dat is de naam van de Facebookserie die de Haagse wijkagent Maarten van Mierlo maakt over en in de Schilderswijk. De politie moet volgens hem goed in verbinding staan met de mensen in de Schilderswijk. Via deze weg probeert hij dat op een creatieve manier in te steken. De afleveringen worden op het account van Politiebureau Hoefkade uitgezonden.





Uiteindelijk kwam Van Mierlo op het idee om een videoserie te maken. Alles wat wijkagent Maarten doet, wordt vastgelegd. In de serie kruipt de wijkagent van de Schilderswijk in de huid van de buurtbewoner. Van Mierlo bezoekt allerlei sociale activiteiten die georganiseerd worden. Ook steekt hij zijn handen uit de mouwen en helpt hij waar hij kan.



Vertrouwen winnen



'We willen laten zien dat er achter het uniform ook een mens schuilt. 'Wij hebben ook interesse in de mens en zijn er niet alleen maar om boetes uit te delen en te handhaven', benadrukt hij. 'Op deze manier proberen we wederzijds vertrouwen te winnen.'



Bij de opnames van de eerste aflevering was het allemaal nog wel een beetje onwennig. 'De mensen verwachten zoiets niet. Je merkte wel dat hoe langer wij er waren, hoe vrijer het allemaal werd.' De eerste geluiden zijn dan ook positief. 'We hebben leuke reacties gekregen. Dit was een testdraai, maar ik hoop dat er natuurlijk meer gaan volgen.'



Afwisselend



In de eerste aflevering van de serie bezoekt Van Mierlo een multiculterele sportdag, gaat hij op bezoek bij een expositie in de bibliotheek en zingt hij een nootje mee bij 'Het Vredeskoor.' Bekijk de aflevering hieronder.





