Haags duo opgepakt voor moord in Maastricht

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De politie heeft een man (21) en een vrouw (28) uit Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op een man in Maastricht. Het duo werd woensdagavond aangehouden in een huis in de Barneveldstraat in Den Haag, dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Het lichaam van het slachtoffer werd dinsdagmiddag gevonden in zijn huis aan het Koningsplein in Maastricht. Hij was door geweld om het leven gekomen. Onderzoek leidde naar het huis in Den Haag.



Daar konden de twee worden aangehouden. Het duo is in de nacht van woensdag op donderdag overgebracht naar een politiebureau in Limburg, daar worden ze verder verhoord.



Onderzoek moet motief uitwijzen



Bij die aanhouding werden ook twee vrouwen en een man, die in het huis waren, meegenomen. Zij zijn na verhoor weer vrijgelaten, vrijdagmorgen. De politie heeft het huis waar zij verbleven doorzocht.



Er wordt nog onderzocht wat het motief voor de moord was. Woensdagmiddag is sectie op het lichaam verricht. De resultaten van dat onderzoek is vooralsnog niet bekendgemaakt.



