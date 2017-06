Leiden heeft tekort van 4 miljoen over 2016

DEN HAAG - Leiden heeft over 2016 een tekort van 4 miljoen op de begroting. Tegenvallers zijn de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) en een naheffing van de Belastingdienst op de overdrachtsbelasting voor het ROC-gebouw bij station Lammenschans. Dat liet wethouder Damen van financiën vrijdag weten.

Damen presenteerde de jaarrekening 2016 aan de gemeenteraad. De jaarrekening geeft een overzicht van alle investeringen en concrete resultaten in Leiden. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de aanleg van parkeergarages, de bouw van de Catharinabrug en de renovatie van de Morspoort.Leiden heeft in 2016 ook 3 miljoen extra moeten uitgeven aan bijstandsuitgaven. Dat komt onder meer door de grote instroom van statushouders. Leiden heeft er vorig jaar 377 gehuisvest. Daarmee heeft Leiden voldaan aan de taakstelling van de Rijksoverheid.Ook zijn er meer jongeren met een beperking in de bijstand gekomen. Tot 2015 gingen deze jongeren werken in de sociale werkvoorziening of kregen zij een Wajonguitkering. Zonder deze twee groepen zou er sprake zijn van een daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand.Het tekort van 4 miljoen wordt aangevuld vanuit de zorgenaamde 'concernreserve'. De komende jaren wordt er weer geld in de concernreserve gestort, zodat deze in 2021 weer de afgesproken 30 miljoen bevat.