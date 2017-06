Haagse band De Règâhs komt bijna top 10 binnen in Eeuwige Roem top 100

DEN HAAG - De Haagse band De Règâhs is de snelste stijger in de Eeuwige Roem Top 100. Op Tweede Pinksterdag is deze hitparade met uitsluitend klassiekers uit de popmuziek voor de tweede keer te horen op Radio West. De afgelopen weken heeft een recordaantal luisteraars gestemd op hun favorieten. Met bijna 2000 stemmen zijn het er dubbel zoveel als vorig jaar.

Dat levert een aantal opvallende noteringen op, waaronder ‘De meisjes uit Den Haag' van de Haagse flamingogroep de Règâhs. Het liedje schopte het vorig jaar tot nummer 77. Dit jaar knalt het door naar nummer 13. De meest recente notering in de lijst is ‘Home' van Dotan uit 2014. De oudste is ‘Blueberry hill' van Fats Domino uit 1957.Eeuwige Roem is een spel dat elke werkdag gespeeld wordt in het programma Aan de Bak. Luisteraars nomineren daarin hun favoriete plaat voor ‘eeuwige roem'. Steeds moet een kanshebber het opnemen tegen twee andere platen. Een roemzoeker die het zeven dagen volhoudt in het spel bereikt eeuwige roem.Presentator Patrick van Houten startte het spel in 2012. Inmiddels hebben bijna 250 platen de felbegeerde roemlijst bereikt. Luisteraars hebben uit deze lijst gekozen en de volgorde bepaald van de Eeuwige Roem Top 100.De lijst wordt op Tweede Pinksterdag uitgezonden vanaf 09.00 uur en gepresenteerd door Patrick van Houten, Debby Roukens, Rudo Slappendel en Tjeerd Spoor. De nummer 1 is vlak voor 19.00 uur te horen. Welke nummers er in de top 10 staan, houden wij nog even geheim. Hier de lijst van 100 t/m 11