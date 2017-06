Kunt u scheiden? Na afvalmeldpunt nu afvalenquete

Overlast bij ondergrondse afvalcontainer (Foto: Omroep West)

REGIO - Het Omroep West afvalmeldpunt is nu een week live, en de reacties stromen binnen. Met name in Den Haag blijken veel mensen zich te ergeren aan zwerfafval en zooi naast de ondergrondse vuilcontainers. Maar ook elders in de regio is afval een bron van ergernis. De komende weken zullen we op basis van de tips berichten over de grootste knelpunten. Maar nu willen we nog iets weten.





Graag horen we niet alleen de knelpunten, maar ook of het beter kan. Daarom willen we vragen of u een korte enquête wilt invullen door hier te klikken. Het invullen duurt ongeveer tien minuten.



Uiteraard vragen we ook aan de gemeentes hoe zij tegen afvalscheiding aankijken. En u kan nog steeds uw verhalen over zwerfafval kwijt op ons afvalmeldpunt.



Want afval is niet alleen een kwestie van 'de zak in de container', maar vaak ook van 'de juiste zak in de juiste container'. En misschien moet u dat in uw gemeente wel per zak afrekenen. En hoe duur is dat dan? Zamelt u gescheiden in en maakt uw gemeente dat makkelijk of juist moeilijk? Die bankstellen naast de ondergrondse container, worden die na één telefoontje gratis opgehaald of moet u die zelf afleveren op een milieupark?