Oplossing voor vuil naast containers: gemeente ruim het op!

DEN HAAG - De oplossing om van rotzooi rond ondergrondse vuilcontainers af te komen, is het opruimen door de gemeente. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet.

Bij ons meldpunt voor rotzooi rond ondergrondse vuilcontainers zijn vrijdag al meer dan honderd meldingen binnengekomen. Mensen lijken zich groen en geel te ergeren aan de chaos die rond de bakken wordt gecreëerd.Vuilniszakken, grofvuil, stinkende etensresten zijn ons allemaal – lijkt het – een doorn in het oog. Maar waarom ligt het er dan? Een vraag voor Henk Staats, psycholoog verbonden aan de Universiteit van Leiden.'Sommige mensen hebben sterker normbesef dan anderen, ze hebben ook een sterker besef voor hygiëne en schoonheid van de wijk dan anderen en maken dus geen rommel rond de containers. De oplossing is dan om een tijd lang heel intensief onderhoud te plegen. Daar is ook lang onderzoek naar gedaan. De wens om te doen wat anderen doen, is ook groot', zegt Staats.Met andere woorden: als je maar zorgt dat de boel rond de container goed schoon is, is de kans dat er rommel wordt gemaakt stukken kleiner. De gemeente moet dus flink aan de bak. 'In het geval van Rotterdam heeft de gemeente bij het experiment echt wel een maand of vijf gezorgd dat alles schoon bleef.'Dat de rommel rond de containers snel wordt weggehaald is nog om een andere reden belangrijk: als het blijft liggen riskeer je verloedering en criminaliteit in de buurt. Psycholoog Henk Staats: 'Daar is een theorie over: de Broken Window-theorie. Als in een wijk kapotte ramen niet worden gerepareerd, wordt het van kwaad tot erger.' En dat geldt ook voor de rommel.