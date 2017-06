Burgemeester Hillegom over tiener die politie aanviel: 'Grens van toelaatbare is bereikt'

HILLEGOM - Drie agenten raakten op donderdag 1 juni gewond bij de arrestatie van een veertienjarige jongen in Hillegom. Tijdens de arrestatie schopte de jongen één van de agentes in haar gezicht. Burgemeester van Hillegom, Arie van Erk reageert geschokt: 'Geweld tegen onze publieke hulpverleners is ontoelaatbaar.'

Het incident vond plaats in het openbaar en er waren veel jongere getuigen aanwezig. Van Erk: 'Mijn zorg en medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de drie agenten die gisteren tijdens het uitoefenen van hun taak zijn verwond. Wat mij betreft is hier nu een grens bereikt. Laat één ding duidelijk zijn: geweld tegen hulpverleners is onacceptabel.''Op dit moment denken wij na over een passende opvolging van het incident in samenwerking met alle betrokkenen, zodat wij hier als gemeenschap lering uit halen. Wij zijn al langer bezig met een groep jongeren die overlast veroorzaakt. Wij zetten hier extra op in en laten dit niet op zijn beloop', zegt de burgemeester.De burgemeester onderhoudt nauw contact met de politie over de drie getroffen hulpverleners. De verdachte zit in de cel in Leiden. De politie heeft aangifte gedaan van geweld.