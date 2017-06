Vermoorde man Zoetermeer blijkt onthoofd

ZOETERMEER - De 55-jarige man die in februari dood werd gevonden in zijn appartement aan de Leopoldhove in Zoetermeer is onthoofd. Voor de moord zitten twee mannen (39 en 45) uit Zoetermeer vast. Op de dagvaarding van de rechtbank staat dat de twee verdacht worden van moord door onthoofding.





Volgens omwonenden was Adrie erg op zichzelf: 'Ik hielp hem wel eens met het een en ander, maar het was lastig communiceren.' Een buurman vertelde dat het slachtoffer cliënt was van Reakt, een Zoetermeerse GGZ-instelling.



De twee zouden Adrie den Engelsman hebben doodgestoken en onthoofd met een mes. Op 28 februari werd het slachtoffer gevonden in zijn huis door de politie. Adrie werd drie weken eerder voor het laatst gezien, dus hij lag mogelijk al dagen dood in zijn appartement. Omwonenden roken een vieze lucht en belden de politie. Volgens omwonenden was Adrie erg op zichzelf: 'Ik hielp hem wel eens met het een en ander, maar het was lastig communiceren.' Een buurman vertelde dat het slachtoffer cliënt was van Reakt, een Zoetermeerse GGZ-instelling. De twee mannen die vast zitten, waren bekenden van het slachtoffer. Een van hen woonde in hetzelfde appartementencomplex aan de Leopoldhove. De twee mannen moeten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.