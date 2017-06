Haags raadslid Khoulani noemt Israelische scholieren 'zionistische terroristen'

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Abdoe Khoulani neemt niets terug van zijn kritiek op het bezoek van een groep scholieren aan de SGP-fractie in de Tweede Kamer. ‘Ik blijf daar zeker achter staan. Ik sta erom bekend dat ik geen liefhebber ben van Israël,’ zegt hij.

Het Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid reageerde op Facebook op een bericht van SGP-fractieleider Kees van der Staaij. Die had gasten uit Israël op bezoek, scholieren van een young ambassadors-programma. 'Interessant initiatief', schrijft het Kamerlid erbij.Maar Khoulani is het daarmee helemaal niet eens, blijkt uit diens reactie. 'Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters,' stelt het raadslid.In een reactie verklaart het raadslid dat hij eerder een 'verkeerde uitspraken' heeft gedaan . Daarmee doelend op de steunbetuiging aan IS, van precies drie jaar geleden. 'Leve ISIS! Op naar Bagdad om dat schorem aan te pakken,' schreef hij toen ook al op Facebook. Van die opmerking heeft hij nog steeds spijt, zegt hij nu.Maar kinderen uit Israël zionistische terroristen noemen, is volgens hem nu geen probleem. 'Dat zijn het ook. Uit tientallen, honderden rapporten van onder meer de Verenigde Naties blijkt dat. De SGP staat als een blok achter Israël en dan niet de gematigde organisaties, maar dezionisten.'Neemt niet weg dat dat je dat wel kan denken, maar niet hoeft te zeggen. 'En als een angsthaas mijn mond houden? Dan moet je niet in de politiek gaan. Ik houd van rechtvaardigheid.'De woordvoerder van de SGP is kort in een reactie. 'Dit zegt meer over die man dan over Kees van der Staaij en zijn bezoekers.'