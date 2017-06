SGP-jongeren woedend op Haags raadslid en gaan aangifte doen

DEN HAAG - De jongerenafdeling van de SGP, de SGPJ, gaat aangifte doen tegen het Haagse raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid. Aanleiding zijn uitspraken van het raadslid op zijn Facebook-pagina.

Het Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid reageerde op Facebook op een bericht van SGP-fractieleider Kees van der Staaij. Die had gasten uit Israël op bezoek; scholieren van een young ambassadors-programma. 'Interessant initiatief', schrijft het Kamerlid erbij.Maar Khoulani is het daarmee helemaal niet eens, blijkt uit diens reactie. 'Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters', stelde het raadslid De SGPJ gaat nu aangifte doen vanwege antisemitisme, zo maakte de politieke jongerenorganisatie vrijdagavond bekend. 'Het is absurd dat een gemeenteraadslid zulke uitspraken doet, waar de Jodenhaat van afdruipt', zegt voorzitter Willem Pos. 'Terwijl antisemitisme een oprukkend probleem is in de samenleving, besluit dit raadslid een bijzonder slecht voorbeeld te geven door voorop te gaan met deze antisemitische teksten.'