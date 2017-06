Dikke rookwolk boven N11 door brand elektrische auto

De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. (Foto: Jorrit Vermeulen)

BODEGRAVEN - De N11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is vrijdagavond enige tijd dicht geweest vanwege een flinke autobrand. Volgens de brandweer zijn er enkele accu's ontploft van een elektrische auto. De rook van de brand is in de wijde omtrek te zien. De N11 is inmiddels open voor het verkeer in de richting van Bodegraven.









Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De N11 is voorlopig nog dicht. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A12 en de A4.

