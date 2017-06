Weerman Huub Mizee verlaat vaste plek na Facebookvergadering

(Beeld: Omroep West)

REGIO - Onze weerman Huub Mizee verliet vrijdag zijn vaste stek op het dak van het pand van Omroep West om eens lekker het veld in te gaan. Het weerbericht werd gepresenteerd naast Molen Windlust in Nootdorp. En dat allemaal na een vraag van Nicky Pronk tijdens de live Facebookvergadering van Omroep West. Heb jij nou ook een goed idee? Een leuke vraag? Of wil je iets weten over Omroep West? Bij onze Facebookvergadering krijg je alle ruimte om jouw vragen te stellen.





Iedere vrijdag kun je met je ideeën en suggesties terecht via onze Facebookvergadering . Geef je tips door tijdens de livestream op Facebook. Ook na de vergadering kun je ons altijd tips sturen.Inmiddels heeft Omroep West een dossier opgebouwd met artikelen en reportages die dankzij de bijdrages van onze volgers tot stand zijn gekomen. De verhalen vind je hier terug