Agent lichtgewond bij massale vechtpartij

Foto: archief

ZOETERMEER - In Zoetermeer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een massale vechtpartij uitgebroken. Daarbij raakte een agent lichtgewond, meldt de politie op Twitter .







De vechtpartij vond plaats in het centrum van de stad aan het Oostwaarts. De politie heeft vijf mensen aangehouden.