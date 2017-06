Agent lichtgewond bij vechtpartij

ZOETERMEER - In Zoetermeer hebben zaterdagochtend vroeg twee vechtpartijen plaatsgevonden. Daarbij raakte een agent lichtgewond, meldt de politie op Facebook.

Rond 5.00 uur zag de politie op camerabeelden dat voor een nachtclub op de Oostwaarts een knokpartij was. De beveiligers van de club grepen in en toegesnelde agenten hielden twee mannen van 28 en 29 aan.Een half uur later werd er weer gevochten. Weer grepen beveiligers en politie in. Drie mannen van 25, 27 en 28 mochten mee naar het bureau. Tijdens de aanhouding verzetten de vechtersbazen zich zo hevig dat een agent zijn arm openhaalde. Na behandeling kon de politieman weer aan het werk. De politie vermoedt dat woordenwisselingen aanleiding waren voor de matpartijen.