Teams Roparun op weg naar Rotterdam

Finish van een eerdere Roparun in Rotterdam (Foto: Archief)

REGIO - In totaal 321 teams gaan zaterdag in Parijs en Hamburg van start voor de Roparun. Deze non-stop estafetteloop haalt geld op voor mensen met kanker. De teams bestaan uit acht lopers, aangevuld met fietsers, verzorgers en chauffeurs die meer dan 500 kilometer naar Rotterdam afleggen. Uit onze buurt doen veel teams mee. Zo is er een team van Royal Flora Holland uit Rijnsburg. Dertien teams hebben Den Haag als standplaats.





In het Duitse Hamburg geeft presentatrice Sylvie Meis het startschot, in de Franse hoofdstad verricht oud-atlete Nelli Cooman de aftrap. De teams finishen op pinkstermaandag tussen 11.00 uur en 19.00 uur op de feestelijke Coolsingel in Rotterdam. Vorig jaar leverde de 25e editie in totaal 5,4 miljoen euro op. In de afgelopen 25 jaar is ruim 67 miljoen euro bijeen gelopen en gefietst voor mensen met kanker.



