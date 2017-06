Mogelijk honderden banen weg farmaceutisch bedrijf Leiden

LEIDEN - De Japanse farmaceut Astellas gaat in zijn vestiging in Leiden stoppen met bepaalde activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Dat heeft het concern vrijdag aangekondigd. Volgens het Financieele Dagblad (FD) gaan door de ingreep mogelijk honderden banen verloren.

Een woordvoerder van Astellas kon desgevraagd niet aangeven wat de precieze gevolgen voor de werkgelegenheid zijn. Astellas wil de betreffende werkzaamheden voortaan meer gecentraliseerd gaan uitvoeren vanuit Tokyo en het Amerikaanse Northbrook. Een aantal functies uit Leiden zou ook overgaan naar die locaties.In Nederland telt Astellas nu in totaal circa 1200 medewerkers. Die werken in Leiden en Meppel. Het is de bedoeling dat beide Nederlandse vestigingen wel gewoon blijven bestaan. De vestiging op het Leidse Bio Science Park werd in december 2012 geopend. Het bedrijf claimde het eerste duurzame kantoor en laboratorium van Nederland te zijn.