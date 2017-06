Miljoen euro subsidie voor skatepark

DEN HAAG - Den Haag krijgt een groot skatepark. De RAC Hallen in het Laakhavengebied worden daarvoor verbouwd. De gemeente Den Haag stelt een miljoen euro beschikbaar om het complex daarvoor geschikt te maken meldt mediapartner Den Haag FM.

De voormalige Rijks Automobiel Centrale bestaat uit drie grote ruimten, van samen 5.500 vierkante meter. De RAC-Hallen werden in 2009 door de gemeente opgeknapt tot evenementenlocatie voor concerten en feesten, maar daar bleek te weinig belangstelling voor te zijn. Vervolgens werd het complex deels verhuurt aan een bakkerijketen, maar die betaalde de huur niet en werd in 2015 uit het pand gezet.



Skateboarden wordt in 2020 een Olympische Sport. Wethouder Rabin Baldewsingh van Sport heeft dan ook de ambitie om het Haagse skatepark erkend te krijgen als Nationaal Trainingscentrum.