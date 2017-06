Eendenvrouw uit Rijswijk ontroostbaar na verlies van eend Max

Eenden Max en Factor op bezoek bij Omroep West (Foto: Els Pronk)

'We dachten dat hij mischien verkeerd uit zijn badje was gestapt doordat hij hinkelde, maar hij lag vrijdagavond binnen nog tv te kijken in mijn armen. Hij dronk nog wat en toen voelde ik aan zijn lijfje dat er iets mis ging, hij zat me kusjes te geven en zijn kopje legde hij in mijn nek en toen overleed hij'. Els Pronk heeft Max sinds 2014 als huisdier . Samen met een andere eend, Factor, is ze regelmatig te zien op straat. Zelfs bij Omroep West zijn de dieren op bezoek geweest. 'Factor vindt het maar niets. Ze loopt zo te zoeken, ze heeft wel afscheid genomen denk ik, zoals dat gaat in de dierenwereld'.Op Facebook krijgt Els honderden reacties op het overlijden van Max. 'Ik heb zoveel gehuild, zelfs nu nog. Misschien heel stom omdat het maar een eend is, maar hij was zo onwijs leuk. Straks gaan we hem een mooi plekje geven in de tuin'.