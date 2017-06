Aanhouding onder schot, wapens blijken nep

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De politie heeft drie mannen opgepakt in de Haagse wijk Transvaal vanwege wapenbezit. De mannen werden vrijdag aangehouden, nadat er een melding was dat iemand hen in een auto had gezien met vuurwapens. Na onderzoek bleek het om verboden nepwapens te gaan.

De drie mannen in de leeftijd van 17, 18 en 20 jaar werden opgepakt in de Kempstraat waar ze in een auto zaten. Omdat er een melding vuurwapen was, trad een procedure in werking waarbij de politie de verdachten tijdens de aanhouding onder schot hield.



In de auto vonden de agenten twee wapens. Na onderzoek bleek het om verboden nepwapens te gaan.