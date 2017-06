Gezocht en gevonden: Haagse familieleden van Willy Kruidenhof-de Vlugt

DEN HAAG - Het radioprogramma Adres Onbekend zoekt familieleden van tante Willy Kruidenhof-de Vlugt uit Paramaribo. De vrouw wordt 100 jaar, maar haar man en kinderen zijn overleden. Willy is helemaal alleen, maar jij kunt er misschien voor zorgen dat ze geen eenzame verjaardag hoeft te vieren. UPDATE: Het is gelukt! De familieleden zijn gevonden en nemen contact met Willy op.

Kinderen van een zus van Willy, die na de Tweede Wereldoorlog naar Den Haag is verhuisd, kunnen aanknopingspunten zijn en wonen mogelijk nog steeds in de stad. Er moet nog een Haagse tak en een Amsterdamse tak zijn. De Amsterdamse tak is familie van haar man Wels de Vlugt.



Willy Kruidenhof wordt in 1918 geboren in Suriname. Wanneer haar vader werk krijgt in Indonesië verhuist Willy mee. Vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, leert ze Wels de Vlugt kennen. De twee trouwen al snel. Wels is marinier van Nederlands-Surinaamse afkomst. Zijn vader is de jongere broer van Willem van Vlugt, de burgemeester van Amsterdam van 1921 tot 1941.