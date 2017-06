De beste salto's en sprongen tijdens NK Freerunning op Scheveningen

DEN HAAG - In het The Hague Beach Stadium wordt dit weekend het Nationaal Kampioenschap Freerunning georganiseerd. Bijna 100 deelnemers strijden deelnemers tegen elkaar in kwalificaties, halve finales en een finale.

Freerunning is een sport waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over en met obstakels. Denk bijvoorbeeld aan muren, daken en railings, op grote hoogte of bijzondere lokaties. Het is de bedoelding dat je met vloeiende bewegingen beheersing krijgt over het bewegen, dit kan door trucs en salto's.Volgens Mark van Swieten, hoofddocent KNGU-Freerunning en NK-wedstrijdcoördinator, staat er veel op het spel tijdens dit NK: 'de winnaar krijgt een plek in de kwalificaties van het WK in Griekenland. Naast een WK kwalificatie ticket wordt ook 1.750 euro verdeeld'.De opmars van freerunning is goed zichtbaar met diverse internationale wedstrijden op topniveau. Ook voor het NK verwacht Mark een hoog niveau: 'de Nederlands kampioenen zijn aanwezig zoals Thyrone Paas, de Haagse Saskia Neville en ook wereldkampioen Bart van der Linden is erbij'.Na de succesvolle eerste editie van het NK Freerunning in 2016 in Amsterdam is het NK dit jaar gehouden op het strand van Scheveningen. Naast het NK Freerunning werd op het strand ook de officiële worldcup skateboarden, BMX Freestyle Park, BMX Street, Scoot, Inline en MTB FMB Park gehouden.