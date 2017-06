600 sporters spelen NK tijdens Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag

Dirk Kuijt na het behalen van de landstitel met Feyenoord. (Foto: Soccrates Images)

KATWIJK - De eerste editie van de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag is zaterdag op het terrein van Quick Boys in Katwijk gehouden. Op het sportevenement worden de nationale kampioenschappen van een aantal aangepaste sporten gespeeld. Zo'n 600 sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking stonden op de velden.

In de sporten voetbal, hockey, korfbal, honkbal, basketbal en vollybal kon gestreden worden om het kampioenschap. Dirk Kuijt: 'Het is al jaren een droom van mij om verschillende aangepasten sporten hun NK te laten spelen op één dag, op één locatie. Dat dit nu gaat gebeuren tijdens de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag is echt fantastisch. Dit evenement biedt sporters met een beperking het podium dat zij verdienen'.



Er werd niet alleen maar gevochten voor felbegeerde bekers. Sporitevelingen konden ook clinics volgen in andere aangepaste sporten: triathlon, golf, freerunnen, pannavoetbal en freestyle basketbal.



Tijdens de sluitingsceremonie werden alle kampioenen gehuldigd en Ali B zal zorgde voor een feestelijke afsluiting van de dag.