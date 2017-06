HDM (m) en HGC (v) zetten eerste stap naar promotie

Vreugde bij HGC na overwinning op Bloemendaal (foto Orange Pictures)

DEN HAAG - De mannen van hockeyvereniging HDM en de vrouwen van HGC hebben zaterdag goede zaken gedaan voor promotie naar de Hoofdklasse. De mannen uit Den Haag en de vrouwen uit Wassenaar wonnen beide hun eerste finalewedstrijd in de play offs.

HDM nam het op tegen Hoofdklasser Hurley. De Haagse club uit de Overgangsklasse wist de thuiswedstrijd met 2-1 te winnen. De Haagse doelpunten kwamen op naam van Kieren Dartee en Niels Blaak.



Volgende week zaterdag vorlgt de return uit bij Hurley. Als HDM deze wedstrijd wint of gelijspeelt, dan is promotie naar de Hoofdklasse een feit.



HGC (v) verslaat Bloemendaal



Ook de vrouwen van HGC deden goede zaken. Zij speelden thuis tegen de Bloemendaal dat als tiende was geeindigd in de Hoofdklasse. De ploeg uit Wassenaar won met 3-2. De doelpunten voor HGC werden gemaakt door Karlijn Scheepens, Elselieke van Aken en Nicole van Jaarsveld.



HGC speelt zaterdag 10 juni de returnwedstrijd uit tegen Bloemendaal. Bij winst of gelijkspel zijn de vrouwen van HGC volgend seizoen Hoofdklasser.