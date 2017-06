Ter Leede loopt promotie mis en is ook volgend seizoen hoofdklasser

Henk Wisman tijdens Odin '59 - Ter leede (foto Orange Pictures) Ter Leede verliest van Odin '59 (foto Orange Pictures)

SASSENHEIM - De voetballers van Ter Leede zijn er niet in geslaagd te promoveren naar de Derde Divisie. De Sassenheimers verloren de tweede en beslissende nacompetitiewedstrijd met 3-1 van Odin '59 uit Heemskerk.

Vorige week speelden beide ploegen in Sassenheim met 1-1 gelijk. De opdracht voor Ter Leede was dus duidelijk: alleen een overwinning zou promotie van de Hoofdklasse naar de Derde Divisie betekenen.



De ploeg van Henk Wisman kwam na 20 minuten spelen op een 1-0 achterstand. Odin kreeg na een handsbal van Troost een panalty die koelbloedig werd verzilverd door Meijer (1-0).



Genadeklap in de laatste minuut



Ter Leede krabbelde snel overeind na deze tegenslag. Vincent Ammerlaan maakte de 1-1 en Ter Leede kreeg voor rust zelfs nog kansen op een voorsprong.



Lang leek de wedstrijd af te stevenen op een verlenging en mogelijk zelfs strafschoppen. Maar tien minuten voor tijd maakte Hardenberg de 2-1 voor de thuisploeg. Ter Leede drong aan, maar kon de mogelijkheden niet verzilveren. In de laatste minuut zorgde Klijbroek voor de definitieve genadeklap. Hij bracht Odin op een 3-1 voorsprong.



Voor Ter Leede betekent de nederlaag dat zij ook volgend seizoen weer uitkomen in de Hoofdklasse. Odin '59 handhaaft zich door de overwinning in de Derde Divisie.



