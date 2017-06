Joop van den Ende opent overzichtstentoonstelling Mondriaan

Directeur van Gemeentemuseum Den Haag Benno Tempel met Joop van den Ende (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De tentoonstelling De Ontdekking van Mondriaan in het Gemeentemuseum is zaterdagavond officieel geopend door theater- en televisieproducent Joop van den Ende. Voor het eerst is de volledige collectie van het museum in Den Haag, die uit 300 werken bestaat.





Behalve een toespraak van Joop van den Ende was er ook de dansvoorstelling Mondriaan van choreograaf Lonneke van Leth. De dansers werden begeleid met live-muziek van het Residentie Orkest. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het landelijke feestjaar Mondriaan tot Dutch Design.In 2017 is het honderd jaar geleden dat de kunststroming De Stijl werd opgericht. Piet Mondriaan is de beroemdste kunstenaar van deze invloedrijke beweging van kunstenaars, vormgevers en architecten. Met 's werelds grootste Mondriaan en De Stijl collectie is het Gemeentemuseum Den Haag het centrum van dit jubileumjaar.

