Luchtballon maakt noodlanding in Leiden

De noodlanding in het weiland in Leiden (Foto: Regio15)

LEIDEN - Een heteluchtballon heeft zaterdagavond een noodlanding moeten maken. Het luchtvaartuig landde in een weiland bij de Kanaalweg in Leiden.

De Kanaalweg ligt, zoals doet vermoeden, langs een kanaal. Veel brandweer en politie zijn opgeroepen voor de noodlanding.In eerste instantie werd melding gemaakt van een luchtvaartcrash. Niet veel later bleek de luchtballon een veilige noodlanding te hebben gemaakt. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.