Vreemde man kruipt in onderbroek in bed bij Leidse studente

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

LEIDEN - Een onbekende man in onderbroek is in de nacht van zaterdag op zondag in Studentencomplex De Pelikaanhof in Leiden in bed gekropen bij een studente. De vrouw kreeg de man niet meer wakker en belde de politie.

De studente werd wakker van de man in onderbroek. Omdat hij bij haar in bed kroop, sprong de vrouw onder de lakens vandaan. De man draaide zich om, trok de dekens over hem heen en viel in slaap. Met studiegenoten probeerde de studente hem weer wakker te krijgen. 'Prikken, duwen en een beker water in zijn gezicht' hielpen niet, laat de politie weten.



Ook agenten kregen hem in eerste instantie niet uit het bed. Dat lukte de politie later pas met 'wat pijnprikkels'. Er viel verder geen gesprek met hem te voeren en zijn kleren waren nergens te vinden.



Tien seconden



De man is door de politie meegenomen voor huisvredebreuk. 'Aangekomen in de cel trok hij lekker de dekens over zich heen en was hij binnen tien seconden weer vertrokken.'