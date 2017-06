Politie houdt dronken automobilist zonder rijbewijs aan in Bergambacht

(Foto: Politie Krimpenerwaard)

BERGAMBACHT - De politie heeft in Bergambacht een man aangehouden die dronken en zonder rijbewijs in een verongelukte auto zat. Het promillage alcohol in zijn bloed was zo'n 1,95. Bestuurders krijgen doorgaans een boete vanaf 0,5 promille.

Op een foto is te zien dat de auto naast een sloot staat en dat de voorkant is beschadigd. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Toen de politie het rijbewijs van de bestuurder wilde innemen, bleek dat hij die niet had.



Daarna werd de man meegenomen naar het politiebureau. 'Meneer was zo dronken dat hij dacht dat hij in het putje in de cel moest plassen.' Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden omdat hij reed zonder rijbewijs en alcohol had gedronken.