Honderden deelnemers van start bij Obstacle Run in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn begint zondag rond 11.00 uur de Obstacle Run 2017. Alle 2.500 kaarten voor het evenement zijn verkocht.

Deelnemers moeten bij de Obstacle Run hardlopen en over obstakels heen. Voorbeelden van obstakels zijn muren, boomstammen en een glijbaan van 11 meter. De route loopt door de natuur en lopers komen onderweg zand, water en modder tegen. De run is op en rondom het terrein van park Zegersloot aan de Bijlen in Alphen aan den Rijn.Bij de Obstacle Run worden verschillende afstanden gelopen. Deelnemers konden kiezen voor een parcours van 2.5, 5, 10 of 15 kilometer.Ook voor het publiek is er volgens de organisatie van de Obstacle Run genoeg te doen. De deelnemers kunnen worden aangemoedigd en na het evenement is er op het terrein eten, drinken en muziek.De Obstacle Run is onderdeel van een vierdaags evenement dat tot en met maandag duurt.