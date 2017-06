Man aangehouden voor mishandeling conducteur

Arrestatie (Foto: politie)

DEN HAAG - Op station Hollands Spoor is zaterdag een 37-jarige Belg aangehouden voor de mishandeling van een conducteur.

De Belg zat in een internationale trein en volgens andere inzittenden was hij vervelend. Toen de conducteur hem op zijn gedrag aansprak, werd de man agressief. De conducteur kreeg een klap in zijn gezicht en raakte bewusteloos.



Een collega van het slachtoffer belde de politie. De Belgische man werd door de politie aangehouden en hij zit nog vast. De conducteur is naar het ziekenhuis gebracht.