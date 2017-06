Verwarde man zorgt voor hoop commotie in De Lier

(Foto: Regio15)

DE LIER - Op de Van Rijnstraat in De Lier is zondagochtend een hoop commotie ontstaan. Na afloop van de dienst in een kerk liet een man een tas achter, meldt mediapartner WOS. De politie nam de zaak hoog op en een speciaal explosieventeam deed onderzoek naar de tas.

De omgeving werd ook afgezet. Later bleek dat de spullen door kerkgangers op straat waren gelegd. In de tas zaten kleren, laat de politie weten.



De man is aangehouden. Naar verluidt was hij dronken.