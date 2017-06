Reddingsbrigade Noordwijk waarschuwt voor gevaarlijk gat in strand

(Foto: Noordwijkse Reddingsbrigade)

DEN HAAG - De Noordwijkse Reddingsbrigade waarschuwt voor een gevaarlijk gat in het strand ter hoogte van strandpaviljoen Alexander Beach.

In het strand zit een zwin gat; een gat in het zand dat met vloed volstroomt met water. 'Houd uw kinderen goed in de gaten, want het is behoorlijk diep', laat de reddingsbrigade weten via Facebook.



De reddingsbrigade heeft rondom het gat waarschuwingsborden geplaatst.