Brand op dak van bedrijf in Maasdijk

MAASDIJK - Op een dak van een transportbedrijf op de Transportweg in Maasdijk heeft zondagmiddag een brand gewoed. De brandweer was met meerdere wagens uitgerukt om het vuur te blussen.

Inmiddels is er volgens een woordvoerder van de brandweer vanaf de buitenzijde geen rook meer te zien. Maar om vast te kunnen stellen of het vuur echt uit is, moest eerst duidelijk worden waar de brand precies is ontstaan. Rond kwart voor vijf waren de nabluswerkzaamheden afgerond.Het is niet duidelijk of er mensen in het gebouw waren. Er is bij de brand niemand gewond geraakt.