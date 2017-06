Hond in Reeuwijk gered uit hete auto

(Foto: politie Gouda)

REEUWIJK - Op een parkeerplaats in Reeuwijk is zondagmiddag een hond uit een hete auto gered. De herdershond had volgens de politie ongeveer een uur in de Opel gezeten.





Met het beest lijkt het goed te gaan. De hond moest nadat hij was gered direct plassen. Een paar minuten erna meldde de eigenaar zich bij de politie. De officier van justitie zal later een straf bepalen.





Een agent heeft het raam ingetikt en zo de hond weten te bevrijden. 'Het beest zat flink te hijgen. Zo hard dat de auto heen en weer bewoog.'Met het beest lijkt het goed te gaan. De hond moest nadat hij was gered direct plassen. Een paar minuten erna meldde de eigenaar zich bij de politie. De officier van justitie zal later een straf bepalen.