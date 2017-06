Kiki Bertens sneuvelt ook op dubbeltoernooi Roland Garros

Kiki Bertens in actie op Roland Garros. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson zijn zondag gesneuveld in het vrouwendubbeltoernooi op Roland Garros. De Zwitsers-Taiwanese combinatie Martina Hingis en Yung-Jan Chan, derde op de plaatsingslijst, was in de derde ronde met 6-2 6-0 te sterk.





[Tweet:https://twitter.com/dickaxelsson/status/871345827201134592"]



Bertens en Larsson, als dertiende geplaatst in Parijs, bereikten vorig jaar nog de kwartfinale, terwijl de Wateringse tennisster in het enkelspel zelfs de halve finale haalde.Dit jaar werd Bertens in de tweede ronde al uitgeschakeld door Catherine Bellis.

