Eigenaar 'neergestorte' luchtballon Leiden: 'Totaal geen sprake van crash'

LEIDEN - ‘Er was helemaal niets aan de hand. We zijn gewoon geland en opeens kwam er allemaal politie en brandweer aan.’ Patricia Struik van Aerostat Ballonvaarten uit Moordrecht kan er wel om lachen. Hun ballon landde zaterdag in een weiland bij Hazerswoude, maar de politie dacht dat ze waren neergestort.

‘Iemand heeft waarschijnlijk naar buiten gekeken en toen 112 gebeld’, denkt Patricia. ‘Dan rukt de politie massaal uit’. De ballon was over Leiden gevlogen en het was tijd om te landen. Dat doet een ballon in een weiland of op een andere open plek. ‘Er was dus ook geen sprake van een noodlanding’.‘We hadden echt niet in de gaten wat er aan de hand was. De politie zei dat er een ballon was gecrasht. Toen hebben we nog gezegd dat we helemaal geen andere ballon hadden gezien. Bleek het om ons te gaan’, lacht Patricia.