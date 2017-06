'Mogelijk brandstichting in huis Rijswijk'

Foto: Regio15

RIJSWIJK - In een woning aan de Huis te Landelaan in Rijswijk heeft zondagmiddag korte tijd een kleine brand gewoed. Vlak voor de brand uitbrak was een harde knal te horen. Daarom vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Dit wordt nu verder onderzocht.









De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het brandje vielen geen gewonden. Een hond die in de woning aanwezig was, is door de brandweer naar buiten gehaald.

