Zeep happen en slootje duiken bij de Obstacle Run

Het evenement werd georganiseerd in het kader van het Zomerspektakel aan het Meer. De deelnemers konden kiezen uit drie verschillende afstanden met hindernissen. Ook was er een Family Run van 2,5 km waarbij kinderen met hun ouders mee konden doen.Stephan Laurs van de organisatie: 'Het zijn de obstakels in combinatie met het parcours die het hem doen. De organisatie zorgt ervoor dat de deelnemers uitgedaagd worden en de bouwers realiseren het.'