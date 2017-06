Oud-doelman Edwin van der Sar moet record delen

VOORHOUT - Edwin van der Sar is niet de enige voetballer meer die een recordaantal interlands achter zijn naam heeft staan. Wesley Sneijder is zondag in het oefeninterland tegen Ivoorkust op gelijke hoogte gekomen. Hij maakte voor de 130e keer zijn opwachting in Oranje, even vaak als Van der Sar.

De Voorhoutse ex-doelman van Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United mag zich sinds 25 juni 2006 recordinternational in Oranje noemen. Hij nam tijdens het WK in Duitsland het record over van Frank de Boer, die 112 keer uitkwam voor de nationale ploeg.Van der Sar maakte op 7 juni 1995 zijn debuut in het Nederlands elftal. In de 130 wedstrijden moest hij in totaal negentig keer vissen. Zijn laatste duel in het shirt van Oranje was een kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in 2008.De 32-jarige Sneijder debuteerde op 30 april 2003 tegen Portugal (1-1). Hij was met Oranje present op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en de wereldkampioenschappen in 2006, 2010 en 2014. In 129 interlands maakte de aanvallende middenvelder dertig doelpunten.