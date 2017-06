Oranje te sterk voor het Ivoorkust van Wilfried Kanon

Wilfried Kanon in duel met Davy Klaassen (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het Nederlands elftal heeft zondag de oefeninterland tegen Ivoorkust met grote cijfers gewonnen. De ploeg van Fred Grim, die voor het laatst als eindverantwoordelijke op de bank zat, versloeg het Afrikaanse land met 5-0. ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon stond in de basis bij Ivoorkust.

Het Nederlands elftal stond halverwege al met 3-0 voor, dankzij twee doelpunten van verdediger Joël Veltman en een benutte strafschop van aanvoerder Arjen Robben. Davy Klaassen tekende in de 69e minuut voor de 4-0 en maakte direct daarna plaats voor Sneijder. Vincent Janssen tikte even later de vijfde treffer binnen.Met de nieuwe bondscoach Dick Advocaat op bank speelt de nationale ploeg vrijdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De Hagenaar begint dinsdag aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje. Grim en Ruud Gullit zullen hem assisteren.