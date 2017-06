Hoofdprijs voor Van Barneveld en Van Gerwen

DEN HAAG - Nederland heeft zondag in Frankfurt voor de derde keer de World Cup of Darts veroverd. Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen vormden bij het zogenoemde WK voor landenteams een succesvol koppel.

In de finale was het Nederlandse topduo te sterk voor Wales: 3-1. Eerder op de dag hadden de twee grootmeesters afgerekend met Duitsland (2-1) en titelhouder Engeland (2-0).Van Gerwen opende sterk in de finale met een zege van 4-0 op Gerwyn Price. Van Barneveld ging daarna echter royaal onderuit tegen Mark Webster (1-4). In het dubbelspel pakte het Nederlandse koppel opnieuw een voorsprong (4-1) waarna Van Barneveld het karwei tegen Price afmaakte (4-2).Van Barneveld won in 2010 met Co Stompé de eerste editie van de World Cup of Darts. In 2014 veroverde hij met Van Gerwen de titel. De derde triomf zondag in Duitsland was goed voor een gezamenlijk geldbedrag van circa 69.000 euro.