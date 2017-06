Wilfried Kanon sprak al met directie ADO Den Haag

Kanon speelde zondagavond in De Kuip tegen het Nederlands elftal. Arjen Robben was zijn directe tegenstander en Kanon was vol lof over de ster van Bayern München. 'Het is een superspeler met heel veel ervaring. Ik heb defensief alles gegeven, maar helaas was Nederland sterker .'Kanon werd in de zeventigste minuut gewisseld. De Ivoriaanse ploeg keek toen al tegen een 4-0 achterstand aan. 'Nederland is een sterke ploeg. Wij hebben een nieuwe coach met een nieuwe filosofie. Het belangrijkste is dat wij vrijdag drie punten pakken', waarmee hij doelt op een kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup.Op de vraag waar Kanon aankomend seizoen speelt, zegt hij met een glimlach: 'ADO, ADO, ADO'. Trainer Fons Groenendijk, die deze week zijn contract verlengde , heeft bij de leiding van de Haagse club aangedrongen op het aanblijven van Kanon.