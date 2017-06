Lekker luisteren naar Eeuwige Roem top 100

Eeuwige Roem Top 100

De lijst wordt gepresenteerd door Patrick van Houten samen met collega's Debby Roukens, Rudo Slappendel en Tjeerd Spoor. Er staan dit jaar zes regionale artiesten in de Eeuwige Roem Top 100. Dat zijn: Golden Earring, Q65, The Motions, Shocking Blue, Harry Klorkestein en de Regahs. De nummer 1 is vlak voor 19.00 uur te horen. Welke nummers er in de top 10 staan, houden wij nog even geheim.Eeuwige Roem is een spel dat elke werkdag gespeeld wordt in het programma Aan de Bak. Luisteraars nomineren daarin hun favoriete plaat voor eeuwige roem'. Steeds moet een kanshebber het opnemen tegen twee andere platen. Een roemzoeker die het zeven dagen volhoudt in het spel bereikt eeuwige roem.Presentator Patrick van Houten startte het spel in 2012. Inmiddels hebben bijna 250 platen de felbegeerde roemlijst bereikt. Luisteraars hebben uit deze lijst gekozen en de volgorde bepaald van de Eeuwige Roem Top 100.