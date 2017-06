Onstuimig weer met zware windstoten, dinsdag code geel

REGIO - Het KNMI heeft voor dinsdag code geel afgegeven voor het hele land. 'Het venijn zit in de middag', legt weerman Reinout van der Born van Meteogroup uit. Dan trekt een zone met onweersbuien en windstoten van rond de 70 kilometer per uur van zuidwest naar noordoost over het land.

'Aan de zuidwestkust waait vanaf het middaguur een stormachtige zuidwest- tot westenwind met zware windstoten tot ongeveer 85 kilometer per uur. Dat is fors voor juni', aldus Van der Born. Het onstuimige weer breidt zich in de loop van de middag en avond van het zuidwesten uit over de gehele kust.'We gaan even van de zomer de herfst in, want voor ons meteorologen begint de zomer al op 1 juni (terwijl de gewone mensen 21 juni als zomerse begindatum zien). Het zal morgen met 16 graden heel anders voelen dan de 21 van vandaag', waarschuwt Van der Born.